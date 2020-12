José De Cauwer: "Cian Uijtdebroeks met Remco Evenepoel vergelijken? Levensgevaarlijk"

"Het is een hele zware opgave die Remco, uiteraard volledig onbewust en zonder schuld, in de schoenen van die andere jongeren schuift."

"Het gevaar is dat zo'n carrièrecurve als die van Evenepoel vanzelfsprekend is geworden. Remco heeft gewoon iets nieuws neergezet. Hij wint en hij wint veel. Hij verbaast alles en iedereen."

Onze analist wijst naar Quinn Simmons. De 19-jarige Amerikaan imponeerde in 2019 met de wereldtitel bij de junioren in Harrogate, sloeg de beloftecategorie over en werd dit jaar prof bij Trek-Segafredo, maar kan niet hetzelfde rapport als Evenepoel presenteren.

"Sinds Remco Evenepoel denkt iedereen bovendien dat zo'n overstap als vanzelfsprekend probleemloos zal verlopen en meteen succesvol zal zijn, maar zo eenvoudig is het niet", stipt José De Cauwer meteen aan.

Een 17-jarige student die volgend jaar nog junior is, de beloften overslaat en nu al een profcontract voor 2022 tekent: in het peloton wekt het niet te veel verbazing meer op.

Belgisch toptalent Cian Uijtdebroeks trekt naar Bora-Hansgrohe, in 2022 wordt...

"Er is door Remco een standaard neergezet en dat is toch iets anders"

"Nu ben je geneigd om te zeggen: wat gebeurt hier? Die perceptie is dus ontstaan en daar moeten we mee opletten."

"Als je Simmons bijvoorbeeld na 200 kilometer in een elitegroep van 25 renners ziet afhaken, moet je zeggen dat zijn prestatie meer dan degelijk was."

"Het is gemakkelijk als je de verwachtingen inlost, maar er is door Remco een standaard gezet en dat is nog iets anders."

"Zoiets is echt levensgevaarlijk. Doe hem dat niet aan. Mocht Cian mijn zoon zijn, ik zou zoiets niet graag lezen. Dan pas leg je druk op een jonge renner."

José De Cauwer: "Ik ben iets ouder en zal Remco niet te snel in dezelfde zin plaatsen als Eddy Merckx, want dat heeft toch geen zin. Remco en Cian zijn dan wel leeftijdsgenoten, maar om ze nu met elkaar te vergelijken..."

Wie over Cian Uijtdebroeks praat, passeert automatisch bij Remco Evenepoel. Een foutieve benadering?

Evenepoel wil geen vergelijkingen met Uijtdebroeks meer: "Iedereen is zichzelf"

"De Cian van over 4 jaar zal misschien wel voor Lotto kiezen"

Opvallend: Cian Uijtdebroeks kiest voor Bora-Hansgrohe en gaat niet in zee met de Belgische ploegen Deceuninck-Quick Step of Lotto-Soudal.

"Soms is het als Belg gemakkelijker om buitenshuis te debuteren dan in eigen land", ziet José De Cauwer. "Kijk naar Jasper Philipsen, die zijn eerste stapjes gezet heeft in de Amerikaanse opleidingsploeg van Axel Merckx."

"Een andere omgeving kan op zich geen kwaad. In België wordt alles nog meer met een vergrootglas bekeken. En in hoeverre zijn de Belgische ploegen wel bezig geweest met het benaderen van deze Uijtdebroeks?"

Nochtans zou de 17-jarige beloftevolle knaap perfect gepast hebben in het plaatje van Lotto-Soudal, dat volgend seizoen volop de kaart van de jeugd trekt.

"Het is aan Lotto om nu met hun project te scoren en om op die manier - sorry voor het lelijke woord - sexy te worden. Het beeld van die ploeg is toch een beetje grijs te worden."

"Maar als dit project slaagt, dan kan over 4 jaar een talent als Cian Uijtdebroeks wél voor Lotto kiezen. Ze kunnen de talenten van de toekomst dan overtuigen."

"Bij Lotto is het vooral jammer dat ze wijlen Bjorg Lambrecht verloren hebben. Hij had wel voor hen gekozen en was goed op weg om een statement te maken."