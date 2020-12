Geen Russen op Olympische Spelen in 2022: "Rusland komt nog goed weg"

Waarom krijgt Rusland deze straf?

Op basis van de nieuwe regels werd het land toen voor 4 jaar geschorst en uitgesloten van alle mondiale sportevenementen. Rusland ging daartegen in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal TAS. Dat heeft donderdag de straf in zekere zin wel bevestigd, maar vreemd genoeg wel gehalveerd. Dus geen 4 jaar schorsing, maar wel een schorsing van 2 jaar tot en met december 2022.

Dit is eigenlijk een uitloper van een schandaal dat ons al jaren in de ban houdt. Dat begon 5 jaar geleden in de atletiek en leidde tot onderzoek na onderzoek. Uiteindelijk kwamen zo de georganiseerde dopingpraktijken tijdens de Winterspelen in Sotsji 2014 aan het licht.

Waarom wordt de straf gehalveerd?

Want cleane Russische sporters zullen wel altijd mogen deelnemen, op hun outfits mogen ze ook "Russia" zetten met in even grote letters daaronder "neutral athlete". En op die outfits mag de Russische vlag niet te zien zijn, maar ze mogen wel de kleuren hebben van de Russische vlag. Echt neutraal kun je dat dus toch niet noemen.

Rusland mag dus niet naar Tokio volgend jaar, ook niet naar de Winterspelen in Peking het jaar erna. En stel dat Rusland zich plaatst voor de Wereldbeker voetbal in Qatar, dan mogen ze daar ook niet deelnemen.

Hoe wordt er gereageerd door de verschillende partijen?

Het WADA is natuurlijk betrokken partij en betreurt de halvering van de strafmaat. Het WADA is wel tevreden dat het uiteindelijk wel gelijk gekregen heeft en dat Rusland schuldig is bevonden.

Bij het IOC heb ik nog geen reactie gezien. Maar je mag er zeker van zijn dat Thomas Bach en co zich in de handen wrijven, want je kunt er donder op zeggen dat er een grote delegatie Russische atleten in de Russische kleuren in Tokio en in Peking zal deelnemen.

Ik heb ook nog even gekeken naar de Russische sportkrant, Sovietski Sport. Daar is de kop: "Rusland is aan het ergste ontsnapt." Dus ze weten het daar wel.

En de andere reacties zijn ronduit vernietigend en negatief. De advocaat van Grigori Rodsjenko, de klokkenluider van dat dopinglab in Moskou, noemt de uitspraak van het TAS nonsens en ongerechtvaardigd. Hij noemt het maar een symbolische schorsing van Rusland.

En ook bij het Amerikaanse antidopingagentschap zijn ze woedend. Daar hebben ze het over een grote nederlaag voor het WADA en de zuivere atleten. En dat de politiek het gehaald heeft van de principes van een zuivere sport en ik vrees dat ze niet helemaal ongelijk hebben.

Rusland komt andermaal goed weg en andermaal stel ik mij de vraag: "Wat voor smeerlapperij moet je als land eigenlijk uithalen om gewoon eens uitgesloten te worden?" Er worden altijd weer uitwegen gezocht en ook hier is dat het geval. Op het eerste zicht lijkt het een zware straf. Maar in de praktijk zal het voor Rusland allemaal wel meevallen.