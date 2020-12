In Sporza Thuismatch blikt Ruben Van Gucht terug op het bizarre sportjaar 2020 met topsporters. In de tweede aflevering gaat hij op bezoek bij Stoffel Vandoorne. Vandoorne behaalde in 2020 zijn eerste zege in de Formule E en beleefde vanaf de eerste rij de dominantie van Mercedes in de Formule 1.