De opvallendste foto's van 2020, een sportief (corona)jaar om niet snel te vergeten

Ook de sportwereld zal 2020 herinneren als het jaar van corona. Geen EK en geen Olympische Spelen, competities die maandenlang stillagen en fans die niet welkom waren. Toch bleven ook in 2020 topprestaties niet achterwege. Wij selecteerden voor u de mooiste foto's van een uniek sportjaar.

De tribunes bleven in 2020 vaak leeg

Aan kartonnen fans moesten we even wennen

Een bal desinfecteren: nog een vertrouwd beeld uit 2020

Een nieuwe manier om renners te interviewen

Mondmaskers waren nauwelijks weg te denken

Liverpoolfans vieren de titel, maar niet echt coronaproof...

Tokio zag de Spelen uitgesteld tot 2021

Black Lives Matter: veel protest, ook in de sportwereld

Onder andere Lewis Hamilton in de Formule 1

Naomi Osaka op de US Open

T-shirts met kogelgaten in de WNBA

Zo trainde deze Cubaanse zwemster in coronatijden

Donald Trump 'vangt' een bal bij de heropstart van de baseballcompetitie in de VS

Liefhebber of niet: in 2020 kregen we heel wat virtuele races te zien

Immens verdriet in Argentinië na de dood van Maradona

Ook de Napoli-fans treuren

De wereld treurt ook om het verlies van Kobe Bryant

Roglic verliest de Tour in de slottijdrit

Het moment van de Ronde: de val van Alaphilippe

Alaphilippe wint wel het WK in Imola, voor Wout van Aert

Bayern klopt PSG in de CL-finale: zo viert Lucas Hernandez dat

Maar waar winnaars zijn, zijn er ook verliezers

Djokovic knalt een bal recht op een lijnrechter en mag inpakken op de US open

Romain Grosjean ontsnapt als bij wonder aan de dood na een vreselijke crash

In januari kan de marathon in Mumbai, India, nog gewoon doorgaan

Witsel verstopt zich achter het hoofd van Can

Geen NASCAR in Darlington (VS) door hevige regenval

Succes voor de LA Dodgers in de World Series Baseball

De fans moeten wel vieren in (of op) de auto

De voetbalfans in Praag zijn een pak creatiever

Peter Barrett (onder) had beter een ander knuffelcontact gekozen

De golf-trofee van Collin Morikawa is veel te groot

Surfer Kai Lenny bedwingt een kolkende zee

Hoofd of bal? Chante Stonewall pakt ze allebei

2020 was geen topjaar voor cheerleaders

Rook van de bosbranden in Californië boven het stadion van de San Francisco Giants

Golf bij zonsopgang levert dit fraaie beeld op

Bokser Gary Cully is dolblij met zijn overwinning tegen Joe Fitzpatrick

Dichter bij een regenboogtrui zal Ahmad Yoga Ilham Firdaus niet komen

Tyson Fury landt een stevige rechtse op de kaak van Deontay Wilder

De rechtse uithaal van Mohammed Haouas van Frankrijk (rugby) mag er ook zijn