Club-coach Clement over Krmencik: "Hij geeft niet het rendement dat verwacht was"

Club Brugge speurt al een tijdje naar een diepe spits en klopte in januari aan bij Viktoria Plzen, waar Michael Krmencik voor zo'n 6 miljoen euro werd losgeweekt. Nog geen jaar later wordt Krmencik naar de uitgang geduwd.

De bonkige Tsjechische spits heeft zijn draai nog altijd niet gevonden bij de landskampioen en lijkt definitief uit de plannen geschrapt te worden nu coach Philippe Clement met Charles De Ketelaere, Noa Lang en Krépin Diatta wel een voorhoede gevonden heeft die rendeert.

"We hebben de situatie met hem doorgesproken", vertelde Clement gisteren over de nummer 9 van Club. "We zullen zien wat de transferperiode in januari geeft."

"Tot nu toe heeft hij niet het rendement gebracht wat vooraf verwacht was. Het is moeilijk om op zulke zaken vooruit te lopen. Je kunt in januari zeggen dat je een spits wil, maar het kan zijn dat zo'n transfer niet lukt door de gekke bedragen die gevraagd worden."

"We verwachten van Michael wel meer dan wat hij gebracht heeft. Hijzelf ook. Dat heeft niets met inzet te maken, meer kwaliteit."

Een goeie verstaander mag dus besluiten dat Krmencik mag vertrekken. Toch, Philippe Clement? "Dan moet er eerst iemand anders komen. Anders is je kern nog smaller en onze kern is al smal."