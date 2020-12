AA Gent-fan Sioen voor clash met Club Brugge: "Teneur is heel anders dan 2 weken geleden"

"We hebben goed elan te pakken"

AA Gent presteert beduidend beter sinds de aanstelling van Hein Vanhaezebrouck, maar zondagmiddag wacht met Club Brugge wel een eerste echte test.

"De teneur is inderdaad helemaal anders dan een tweetal weken geleden", stelt Sioen vast. "Ik denk dat de aanstelling van Hein, een vertrouwd gezicht, op korte termijn zeker een goeie beslissing is."

"Waasland-Beveren was de ploeg in vorm, maar woensdag hebben we tegen hen heel volwassen gespeeld (Gent won die match met 3-0, red). Het potentieel is er en het team heeft nu een goed elan te pakken. In die laatste match hebben we vertrouwen getankt."