"Nmecha houden? Ik ben al blij als hij dit seizoen zijn werk blijft doen"

Hoe realistisch is het dat we Nmecha ooit in de spits zien bij City? "Hij heeft het voordeel dat hij al deel uitmaakt van de club en dat hij al gevolgd wordt. Het is aan Manchester City om te beslissen of hij zijn kans krijgt. Hij zet stapjes, maar de weg naar City is nog lang."

"Wat hij op jonge leeftijd op training liet zien bij City was toen al indrukwekkend. Hij heeft het potentieel en is op de goeie weg, maar elke speler heeft zijn eigen evolutie en zijn eigen parcours. Lukas kan nog verbeteren en mag hoger mikken, al blijft de stap naar Manchester City wel gigantisch."

"Op dit moment is Anderlecht voor Nmecha een club die uitstekend past bij de situatie die hij nu nodig heeft. Dat is belangrijk. Bij een grote club zit je al snel bij de reserven, terwijl er bij Anderlecht altijd iets mogelijk is om zulke talenten te laten spelen. Wedstrijden spelen is nu het belangrijkste voor hem."

Kan Anderlecht Nmecha dan misschien langer aan zich binden? "Ik kan niet zeggen of we hem zullen kunnen houden. Ik zal al blij zijn als hij dit seizoen zijn werk blijft doen bij Anderlecht. De rest zullen we moeten zien."

"Lissens is veteraan in het lichaam van een jonge man"

Anderlecht neemt het vrijdagavond op tegen Charleroi. Ook de jonge Lucas Lissens komt voor die wedstrijd weer in aanmerking. Lissens debuteerde eerder deze week tegen KV Oostende, maar zijn schorsing voor zijn rode kaart gaat pas later in.

"Als Miazga niet fit is, zal ik er niet aan twijfelen om Lissens in het team te zetten", zegt Kompany. "Ik maak me geen zorgen na zijn rode kaart. Hij had het onmiddellijk begrepen dat hij fout was en dat verbaasde me niet. Hij is eigenlijk een veteraan in het lichaam van een jonge man."

"Mijn mening over hem is niet veranderd. Hij is een volwaardige speler, die nog tijd heeft om te groeien. Hij krijgt ook de kans om op een natuurlijke manier te evolueren."