Wullaert, Van Himst, Goethals of iemand anders? KBVB zoekt ultieme voetbalicoon

In 1995 won Paul Van Himst de Gouden Schoen van de Eeuw naar aanleiding van de 100e verjaardag van de KBVB. Nu, 25 jaar later, organiseert de voetbalbond een nieuwe stemming. Het doel is om het ultieme Belgische voetbalicoon te vinden.

De stemming is vandaag gestart en eindigt op 10 januari. De fans kunnen hun stem hier uitbrengen. Iedereen kan stemmen, maar de stemmen van leden van supportersclub 1895 tellen dubbel.

De lijst van kanshebbers is lang. Niet alleen (ex-)Rode Duivels kunnen de titel van Ultimate Icon in de wacht slepen, maar ook een selectie van (ex-)Red Flames, futsalinternationals en alle bondscoaches die met hen ooit een EK of WK coachten.



Een speler kiezen te moeilijk? Fans kunnen ook nog een tijdje stemmen op het Icons Team. Ook een aantal nog actieve- en voormalige Rode Duivels hebben al gestemd. Zo kiest Daniel Van Buyten voor Jan Ceulemans als spits en voor Michel Preud’homme in doel, selecteert Filip De Wilde voor het middenveld Ludo Coeck en Julien Cools. Nacer Chadli geeft bondscoach Roberto Martinez en Vincent Kompany een extra stem, Axel Witsel gaat voor zijn ex-ploegmaat Marouane Fellaini en de legendarische Eric Gerets.