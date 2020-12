Voor u is het duidelijk: Van Aert en Meesseman Sportman en -vrouw van 2020

Morgen maakt sportspress.be, de vereniging van Belgische sportjournalisten, de laureaten van de Sportman en Sportvouw van het Jaar bekend. U heeft niet mogen stemmen, maar uw voorkeur in onze poll is duidelijk: u zou de prijs aan wielrenner Wout van Aert en basketbalspeelster Emma Meesseman uitreiken.

Sportman van het Jaar

Net geen 8 op de 10 sporza-surfers vindt dat Wout van Aert de titel van Sportman van het Jaar mag krijgen. Hij klopt daarmee ruimschoots Romelu Lukaku (16%) en Remco Evenepoel, die bleef hangen op 5 procent.

Voor Van Aert zou het na zijn boerenjaar de zoveelste bekroning op rij zijn. Eerder kreeg hij ook al de prestigieuze Vlaamse Reus, volgde hij zichzelf op als Flandrien van het jaar en mocht hij de Kristallen Fiets in ontvangst nemen. Deze bekroningen zijn het gevolg van een jaar waarin Van Aert zowat overal waar hij aan de start stond schitterde. Het lijstje oogt dan ook zeer indrukwekkend: winst in de Strade Bianche, winst in Milaan-Sanremo, Belgisch kampioen tijdrijden, twee ritten in de Tour, vicewereldkampioen op de weg én tegen de klok. Tel daar nog eens het berenwerk in dienst van Primoz Roglic in de Tour bij op, en de overmacht in deze poll hoeft weinig te verbazen.

VIDEO: De zegetocht van Wout van Aert in de Strade Bianche

Romelu Lukaku moet zich tevreden stellen met de tweede plaats. De Rode Duivel vond dit jaar bijzonder vlot de weg naar de goal. Zowel bij zijn ploeg Inter als bij de nationale ploeg was hij zowat het hele jaar door een garantie op doelpunten. Bij de Rode Duivels kan hij ondertussen het duizelingwekkende aantal van 57 goals voorleggen. Daarmee doet hij bijna dubbel zo goed als de tweede in deze stand (Eden Hazard met 32 goals). De ultieme bekroning kwam er echter niet. In de finale van de Europa League verloor Lukaku met Inter tegen Sevilla. Door zijn prestaties in dat tornooi, waarin hij in totaal 7 keer scoorde, kroonde Lukaku zich wel tot Speler van het Jaar in de Europa League.

VIDEO: Goals van Lukaku in de Europa League:

Remco Evenepoel, de derde in deze poll, kende vooral een pechjaar in 2020. Door een val in de Ronde van Lombardije moest hij zijn grote doelen voor dit seizoen laten schieten en betekende dit coronajaar voor hem vooral veel revalideren. Voor de val had onze Belgische rondehoop wel al heel wat lekkers weten binnen te halen. De Sportman van het Jaar in 2019 won dit jaar iedere meerdaagse rittenkoers waar hij aan deelnam: de Ronde van San Juan, van de Algarve, van Burgos en van Polen.

VIDEO: Zo grijpt Remco Evenepoel de macht in Burgos

Sportvrouw van het Jaar

Bij de vrouwen was het overwicht iets minder groot, al bestaat er ook hier voor jullie geen discussie over wie de trofee mag krijgen. Belgian Cat Emma Meesseman kaapte 58 procent van de stemmen weg. Ze doet daarmee beter dan wielrenster Lotte Kopecky (23%) en haar ploegmaat bij de nationale vrouwenbasketbalploeg Julie Allemand (19%). Emma Meesseman beleefde haar absolute sportieve hoogtepunt van 2020 al in februari. In eigen land eindigden de Cats als tweede in het olympisch kwalificatietoernooi. Dat volstond voor een ticket voor Tokio. Daarmee zullen de Belgische basketbalvrouwen volgend jaar de eerste Belgische ploeg op de Spelen zijn in een zaalsport sinds 1968. De 26-jarige Meesseman drukte meer dan haar stempel op deze prestatie en werd ook verkozen tot Most Valuable Player (MVP) van het kwalificatietornooi.

VIDEO: Zo plaatsen Meesseman en de Cats zich voor de Spelen

Lotte Kopecky wist net geen vierde van de Sporza-surfers te overtuigen om voor haar te kiezen als mogelijke Sportvrouw van het Jaar. Dat is zeker geen verrassing. De 25-jarige Kopecky ontpopte zich in 2020 volledig als nieuwe leading lady van het Belgische vrouwenwielrennen. Ze veroverde dit jaar de Belgische titel op de weg én tegen de klok. In de Ronde van Vlaanderen werd ze knap derde. Volgend jaar gaat Kopecky samen met Jolien D’hoore voor olympisch eremetaal op de piste. Eerder deze week kreeg ze ook al de Kristallen Fiets.

VIDEO: Kijk hoe Lotte Kopecky naar de Belgische tricolore sprint

De derde vrouw in het rijtje, die met net iets minder dan 20% toch nog steeds heel wat mensen kon overtuigen, is opnieuw een basketspeelster. Ook de 24-jarige Julie Allemand beleefde ondanks corona een absoluut topjaar. Na de olympische kwalificatie trok ze naar Verenigde Staten. Daar speelde ze zich meteen meer dan in de kijker. Als spelverdeelster bij Indiana Fever schopte de Luikse het zelfs net niet tot Rookie of the Year, de trofee die ieder jaar wordt uitgereikt aan de beste nieuwkomer in de WNBA. Vorige maand trok ze die lijn dan knap door bij de Belgian Cats. Tegen Oekraïne nam ze de ploeg – dit keer zonder Emma Meesseman – op sleeptouw en bracht ze zo naar het EK van volgend jaar.