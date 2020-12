Trainer Pidcock: "Potentieel is enorm, maar ik wil hem niet kapotmaken"

Thomas Pidcock is na zijn zege in Gavere ook een van de favorieten voor de cross van komend weekend in Namen. De Brit trainde vandaag op de mijnsite in Beringen. "Mijn eerste zege tegen Mathieu van der Poel zal ik me altijd herinneren", vertelt hij. En de toekomst? "Tom is een alleskunner. We sluiten niets uit", vertelt trainer Kurt Bogaerts.

Pidcock boekte afgelopen weekend zijn eerste grote profzege als veldrijder. "Mijn naam op de lijst met renners zetten die Van der Poel hebben kunnen kloppen, dat zal ik me altijd herinneren", vertelt hij enkele dagen later. "Dit is hopelijk de start van meer." "Van der Poel is duidelijk de beste veldrijder van het moment. Hem verslaan, is dus fijn. En het geeft me veel vertrouwen voor de rest van de winter. Als kind droom je ervan om grote races te winnen tegen de grootste renners ter wereld, dat is nu gelukt." Na zijn zege staat Pidcock plots volop in de belangstelling. Hij wordt omschreven als een alleskunner. Wat zijn de ambities van Pidcock? "Er is niet een bepaalde race die ik wil winnen, ik wil vooral een palmares neerzetten. Ik wil wereldkampioen worden in de drie disciplines. Ik wou dat graag allemaal in een jaar doen, maar als ik alle truien al een keer zou kunnen winnen, zal ik al heel blij zijn." En wat met de Ronde van Frankrijk? "Er is altijd al een stemmetje in mijn hoofd geweest dat de Tour wou winnen. Maar pas onlangs heb ik beseft dat ik dat ook echt wil en dat het misschien ook kan. Veel andere renners van mijn generatie doen het nu al heel goed bij de profs. Dat geeft mij ook vertrouwen dat ik het ook zal kunnen volgend jaar."

Trainer Bogaerts: "Wil hem vooral niet kapotmaken"

"Hij was enthousiast na Gavere, maar we hebben niet echt gevierd", vertelt trainer Bogaerts. "Hij heeft wel iedereen bedankt en maandag hebben we gewoon weer aangepikt met de training. Het was vooral een opluchting dat het eens gelukt was om Van der Poel te kloppen, maar hij blijft met de voetjes op de grond." Bogaerts kan als geen ander inschatten of het etiket van "supertalent" terecht op Pidcock geplakt wordt. "Het is het grootste talent waar ik al mee gewerkt heb. Hij zit nog niet aan zijn top, hij kan nog veel groeien als hij de tijd krijgt. Daarom heb ik zijn carrière tot nu toe een beetje afgeremd. De stap naar de WorldTour hebben we nog even uitgesteld. Waarom zou je te snel gaan als het goed loopt? Laat hem zich maar ontwikkelen in alle disciplines." "Ik wil geen stappen overslaan. Wat ik nu echt wil bereiken is dat hij zich als atleet volledig kan ontwikkelen. Dat zou voor mij als trainer de grootste eer zijn. Ik wil over een paar jaar recht in de spiegel kunnen kijken en weten dat ik hem niet kapotgemaakt heb. Dat is wat telt. En als hij dan uiteindelijk de Tour niet gewonnen heeft, dan kan ik daarmee leven."

Je kan bij hem niets uitsluiten. Hij heeft veel potentieel, maar of hij ook die laatste procentjes heeft om ook de Tour te winnen, dat weet je pas als het echt zover is