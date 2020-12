Terugkeer van geblesseerde Zlatan laat nog even op zich wachten

De 39-jarige Ibrahimovic hervatte intussen al meer dan een week geleden de trainingen, maar behoort nog niet tot de selectie van Milan voor de verplaatsing van woensdagavond naar Genua op speeldag 12 in Italië.

Alexis Saelemaekers, die afgelopen weekend tegen Parma ontbrak met darmproblemen, zit wel opnieuw in de wedstrijdkern. Milan-coach Stefano Pioli mist verder ook Kjaer, Gabbia en Bennacer.

Ibrahimovic, nog steeds samen met Cristiano Ronaldo topschutter in de Serie A met tien goals, blesseerde zich op 22 november op bezoek bij Napoli (1-3) aan het linkerdijbeen. Aanvankelijk werd zijn onbeschikbaarheid geschat op 10 dagen, maar tegen Genoa mist hij al zijn zevende match op rij (4 in de Serie A en 3 in de Europa League).

De Zweed moest eerder al vier matchen missen door een coronabesmetting. Ondanks zijn afwezigheid bleef Milan in de Serie A ongeslagen en slaagde het er ook in zich te plaatsen voor de knock-outfase in de Europa League.