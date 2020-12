Raakt Hazard klaar voor eindejaar? Rode Duivel traint weer met team

Hazard blesseerde zich op 28 november in het het competitieduel tegen Alavés aan het bovenbeen. Hij stapte na 28 minuten met een pijnlijke grimas van het veld. Nadien stond hij 12 dagen aan de kant, vooraleer vorige week donderdag voor het eerst opnieuw op het veld te verschijnen.

Het stadsduel tegen Atletico Madrid kwam nog te vroeg en ook gisteren tegen Athletic Bilbao was hij er nog niet bij. Maar nu lijkt hij dichtbij een (zoveelste) rentree te staan.

Door blessures zag hij al dit seizoensbegin en drie vierde van vorig seizoen in het water vallen. Hazard speelde dit seizoen nog maar zes matchen in het Real-shirt, nadat hij het seizoen was gestart met een enkelblessure.

Real Madrid rukte in La Liga de voorbije weken stevig op. De Madrilenen staan na de zege van dinsdag tegen Bilbao mee aan kop met stadsrivaal Atlético en Real Sociedad. Real speelt verder dit jaar ook nog tegen Granada en Elche.