Pakjestijd: Paul schenkt Maarten de val van Van der Poel: "Kat met 9 levens"

Groggy stapte Mathieu van der Poel de ploegauto in, maar de schade viel mee. Enkele weken later won hij meteen zijn eerste cross van het seizoen.

"Van der Poel heeft iets extra's", gelooft voormalig cyclocrosser Paul Herygers. "Na een veldrit in Lokeren dacht iedereen dat hij zijn enkel gebroken had, die stond erg dik, maar een dag later won hij wel in Gieten. In Loenhout moest hij een keer van de omloop geplukt worden, enkele dagen later stond hij er weer."

"En dit jaar herstelde hij wonderwel van zijn val in De Panne", vertelt Herygers, die de koers volgde als motard. "Mathieu kan iemand de stuipen op het lijf jagen, want mijn hart stond even stil."

"Beangstigend was het. Gelukkig is Mathieu een kat met 9 levens."