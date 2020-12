Pakjestijd: Maarten en Ruben blikken terug op "hallucinante F1-crash"

Pakjestijd: Maarten Vangramberen geeft een fragment cadeau aan Ruben Van Gucht

"Hij wist perfect hoe hij zich moest redden"

Zondag 29 november: de Grote Prijs van Bahrein begint met een crash die de Formule 1 al jaren niet meer gezien heeft. De auto van Romain Grosjean vliegt met een enorme snelheid van het circuit, splijt in tweeën en vliegt in brand. Wonder boven wonder stapt de Franse coureur zelf uit de vlammenzee.

"Dat blijft hallucinant", vindt Sporza-presentator Maarten Vangramberen. "Ook hoe hij die seconden in het vuur beleefd heeft. Dat een Formule 1-rijder op zo'n moment nog helder kan nadenken, vind ik erg straf. Hij wist perfect wat hij moest doen om levend uit zijn auto te geraken."

"Het toont aan dat de Formule 1 stappen gezet heeft om de sport veiliger te maken dan vroeger, toen er elk seizoen wel een dode viel te betreuren."

"Daar kan het wielrennen nog veel uit leren", gaat Vangramberen voort. "Doe daar iets aan en neem de Formule 1 als voorbeeld. Stel een onafhankelijke veiligheidscoördinator aan die streng toekijkt en zelfs koersen kan verbieden als het te gevaarlijk wordt. Want hoe vaak houden we ons hart niet vast in de koers?"