Ontslagen Ondoa reageert: "Ik heb geen lockdownparty georganiseerd"

"Het bestuur heeft niet eens de moeite genomen me uit te nodigen voor een gesprek, om de feiten die ze me ten laste leggen uit te leggen", trekt de Kameroener van leer. "Ik heb het nieuws van mijn ontslag quasi tegelijkertijd met de media vernomen"



"Ik geef toe dat ik geschokt ben, omdat ze me niet eens uitnodigden om mijn versie van de feiten uit te leggen. Ze nemen een zware beslissing zonder mij te horen. Ik heb enkel een brief van hun advocaat ontvangen."

"Het is schandalig. Als KVO me had uitgenodigd, hadden ze begrepen dat mij niets te verwijten viel. Ik heb geen feest georganiseerd", besluit Ondoa.