BOIC, VSF en AISF teleurgesteld over wetsvoorstel: "Financieel en praktisch onhaalbaar"

Op 23 april 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wetgeving onbelast bijklussen waaronder het verenigingswerk valt. Dit betekent dat het verenigingswerk, zoals het vandaag actief is, uitdooft op het einde van 2020.

Meer dan 70 procent van de mensen die actief zijn met dit systeem, zijn actief binnen sportverenigingen. Het vernietigen van deze regeling heeft dus een grote negatieve impact op de sportsector.

Om de vele trainers, coaches, scheidrechters en juryleden niet in de kou te laten staan na 31 december moest er een nieuwe regeling worden gevonden binnen de federale regering.

Op 29 september hebben VSF en AISF tijdens een hoorzitting in de commissie Sociale Zaken hun gemeenschappelijk standpunt over een nieuwe wetsvoorstel kunnen geven. "We hielden een pleidooi voor het strikt afbakenen van de profielen die in aanmerking kunnen komen voor verenigingswerk, zodat oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt wordt uitgesloten", aldus beide organisaties.

"Ook hebben we zwaar aangedrongen op een administratief eenvoudig systeem zodat alle sportclubs, klein of groot, hiermee vlot aan de slag konden gaan. We hebben ook meermaals de hand uitgestoken om samen tot een oplossing te komen."

"We hebben spijtig genoeg moeten vaststellen dat deze uitgestoken hand niet werd aangenomen en de voorbije maanden was het zeer stil op het vlak van het uitwerken van een oplossing voor de sportsector. Ook onze initiële contacten met het kabinet van bevoegd minister Vandenbroucke brachten geen duidelijkheid over hoe men de situatie wou oplossen."