Belgisch toptalent Cian Uijtdebroeks trekt naar Bora-Hansgrohe, in 2022 wordt hij prof

Voor de echte kenners is Cian Uijtdebroeks al even geen onbekende meer. De 17-jarige eerstejaarsjunior maakte begin dit jaar faam met enkele straffe prestaties in zijn leeftijdscategorie. Links en rechts werd dan ook al snel de vergelijking getrokken met dat andere Belgische toptalent, Remco Evenepoel.

Uijtdebroeks: "Ik ben hier in goede handen"

"Nadat ik Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen had heb ik contact gehad met zowat alle WorldTour-teams", reageert Uijtdebroeks. "Zo kreeg ik verschillende opties om door te ontwikkelen naar de elitecategorie. Bij Bora-Hansgrohe had ik meteen een goed gevoel."

Ploegmanager Bora: "We zullen hem tijd geven"

Ralph Denk, ploegmanager bij Bora-Hansgrohe, is opgetogen met de komst van Uijtdebroeks. "Het is geen geheim dat iedereen geïnteresseerd was in Cian", vertelt hij. "Zijn uitslagen waren goed, maar vooral de data die hij liet optekenen overtuigden ons."

"Persoonlijk ben ik enorm onder de indruk van Cian's houding, we merkten al snel dat we op dezelfde golflengte zaten. Ik ben erg opgewonden om te zien waar dit avontuur ons zal brengen. Er zijn geen specifieke doelen op korte termijn, we zullen hem tijd geven om zich zonder druk te ontwikkelen."