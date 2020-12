Anderlecht NXT? Deze "belofteploeg" stuurde Kompany gisteren het veld in

Nagenoeg alle spelers die aan de aftrap verschenen, kunnen moeiteloos worden ingezet voor het belofte-elftal van paars-wit. De gemiddelde leeftijd was 21,5 jaar.

Dat Anderlecht onder het bewind van Vincent Kompany voluit de kaart van de jeugd trekt, is allang geen nieuws meer. Gisteren tegen Oostende werd dit nogmaals zeer duidelijk.

Dat cijfer ligt daarmee nog een tikje lager dan de voorbij weken. Deze extra "verjongingskuur" kwam er vooral als gevolg van een aantal blessures. Hierdoor waren “ervaren” spelers als doelman Van Crombrugge (27), Miazga (25) en Cullen (24) niet fit.

Hun plaats werd ingenomen door de nog jongere Wellenreuther (25) in doel, en jeugdproducten Lucas Lissens (19) en Anouar El Hadj (18).

Extra opvallend was ook nog dat de ploeg er door de doorgevoerde wissels aanvankelijk enkel maar jonger op werd. Na de rode kaart van debutant Lissens dropte Kompany Sardella (18) in het team als extra verdediger. Hij kwam in de plaats van Mukairu (20).

Eerder was de pas 17-jarige Arnstadt al Vlap (23) komen vervangen. Daarmee was de gemiddelde leeftijd op het veld op dat moment gezakt tot 21 jaar.

Even voor tijd mocht "ouderdomsdeken" Kemar Lawrence (28) dan nog komen opdraven in de plaats van El Hadj. Hierdoor lag de gemiddelde leeftijd van de 10-koppige Anderlechtploeg die de zege over de streep trok toch net iets hoger dan bij de starterself.