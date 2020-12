WK wielrennen krijgt voorrang: Omloop van het Houtland schuift een dag op

In 2021 gaat het WK wielrennen (19/9 - 26/9) door in Vlaanderen. In die week stond ook de Omloop van het Houtland op het programma, maar zij moeten nu wijken en schuiven een dagje op.

Om concurrentie te vermijden krijgt de 75e editie van de Omloop van het Houtland een WK-vrije dag in diezelfde week, één waar ze zich in Lichtervelde wel kunnen in vinden.

"We hadden eerder al opgevangen dat de kans bestond dat wij van de UCI enkel toestemming zouden krijgen om de wedstrijd op donderdag 23 september 2021 te organiseren en dus niet op onze gebruikelijke datum", meldde Wim Deblaere van het organisatiecomité Flandria Lichtervelde.

Vorig seizoen ging de wedstrijd omwille van de coronapandemie niet door. "Pas in allerlaatste instantie hebben wij die beslissing genomen. De verscherpte coronamaatregelen lieten het ons niet toe om in goede omstandigheden te organiseren. We gaan er alles aan doen om er in 2021 een prachtuitgave van te maken."