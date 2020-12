Stoffel Vandoorne kan het nog en perst snelste rondje uit Mercedes

Anderhalve week geleden werd Stoffel Vandoorne (28) gepasseerd als invaller voor wereldkampioen Lewis Hamilton in Bahrein. Vandaag mocht de Belgische reserverijder van Mercedes wel plaatsnemen in de beste auto van het pak.

In Abu Dhabi lieten de teams nog een keer hun auto's van 2020 draaien. Voor Vandoorne was het de eerste keer sinds hij twee jaar geleden afscheid had moeten nemen van de Formule 1 na een ongelukkige periode bij McLaren.

Tijdens een testsessie is het moeilijk om tijden te vergelijken, maar Vandoorne greep wel zijn kans. In een bolide van wereldkampioen Mercedes legde hij een rondje af in 1'37"206. Daarmee ging hij bijna 3 tienden sneller dan zijn voormalige McLaren-ploegmaat en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso in een Renault (1'37"496).

De 3e tijd kwam op naam van de Nederlander Nyck de Vries (1'38"303), die de tweede Mercedes bestuurde in Abu Dhabi.