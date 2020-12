Rally van Zweden verdwijnt van de kalender, springt Ieper in de dans?

Na de traditionele openingsmanche in Monte-Carlo (21-24 januari) was Zweden normaal gezien van 11 tot 14 februari aan de beurt. De organisatie heeft nu een streep moeten trekken door de rally. Het coronavirus is - nu al- de spelbreker.

"We begrijpen de beslissing want de volksgezondheid moet altijd op de eerste plaats komen", liet Rally-CEO Glenn Olsson weten. "We zijn teleurgesteld, maar kunnen de beslissing ook begrijpen."

Intussen gaan de Internationale Autosportfederatie (FIA) en organisator WRC Promoter verder met de onderhandelingen om het hiaat van 3 maanden op te vullen tussen Monte Carlo en Kroatië.