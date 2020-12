Pro League keurt regel van 5 wissels goed vanaf 1 januari

De Pro League komt daarmee tegemoet aan de klaagzang van heel wat trainers, onder meer Philippe Clement en Ivan Leko, die niet voor niets ook in Europa actief zijn. Zij hekelen de belasting van de spelers in dit coronajaar.

De voorbereiding op dit seizoen was korter/anders en de competitiekalender is compacter (met daar ook nog Europa, interlands, uitgestelde coronaduels tussen en straks de beker), waardoor de spelers extra belast worden. Met meer blessures tot gevolg, stellen de criticasters.

In de Europese clubcompetities en in alle grote competities - op Engeland na - gold voor dit seizoen al de regel van 5 om tegemoet te komen aan de coronaverzuchtingen. In Engeland zijn toptrainers als Jürgen Klopp en Pep Guardiola ook al weken vragende partij om dat van 3 naar 5 te brengen.

De Raad van Bestuur van de Pro League besliste gisteren in die zin. Tijdens 3 wisselmomenten zullen tot 5 wissels mogen. Als de Hoge Raad van de Belgische voetbalbond het besluit bekrachtigt, zal de regel vanaf 1 januari 2021 van kracht zijn voor de Jupiler Pro League, de 1B Pro League en de Croky Cup.

"Met de invoering van de mogelijkheid om tot 5 wissels door te voeren, komt de Pro League tegemoet aan de vraag van de clubs om de belasting voor spelers te kunnen beperken in de komende maanden."