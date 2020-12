Pakjestijd: Peter schenkt Michel "de symbolische ondergang van het grote Barcelona"

Peter Vandenbempt deed de bijzondere voetbalavond cadeau aan Michel Wuyts. "Lionel Messi krabt zichzelf in de haren", merkt onze wielercommentator op. "Ik zou hetzelfde doen in zijn plaats. Zijn ploeg had net een pletwals over zich heen gekregen."

"Barcelona heeft die avond een dreun gekregen", stelt Wuyts, die de match op televisie heeft gevolgd. "De waardeverhoudingen zullen wat dichter bij mekaar hebben gelegen, maar die avond heeft een andere grootmacht wel de fakkel overgenomen."