Pakjestijd: Michel geeft Wout van Aert aan Paul: "Lille is trots op u!"

Ook Paul Herygers, de partner in crime van Michel Wuyts tijdens het crossseizoen, deelt in de vreugde. "Wout koerste in Sanremo als een grote meneer", glimlacht de dorpsgenoot.

"Ik vraag me nu nog altijd af: wie heeft hem dat allemaal geleerd? Hij reed de perfecte sprint. Grandioos vond ik het."

"Neen, dat Wout ook op de weg zou gaan schitteren, heb ik niet meteen zien aankomen", geeft de voormalige wereldkampioen cyclocross toe.

"We zijn u daar dankbaar voor. Je hebt ons eeuwig gelukkig gemaakt, Wout. Lille is trots, de Broekzijstraat is trots, Paul is trots!"