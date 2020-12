Pakjestijd: Kris schenkt Duplantis aan Catherine: "Er is leven na Bolt"

Pakjestijd: Kris Meertens geeft een cadeautje aan Catherine Van Eylen

"Duplantis is de verpersoonlijking van "the sky is the limit""

"Het is een fantastisch jaar geweest voor hem. Ik vind Duplantis de verpersoonlijking van "the sky is the limit". We weten echt niet waar zijn limieten liggen. Toen die records van Sergej Boebka gevestigd werden, dachten wij allemaal dat ze nog 50 jaar zouden staan en dat is niet zo."

Onze atletiekcommentator heeft zeker een punt, want Duplantis (21) zette dit jaar meermaals hele straffe prestaties neer. Hij verbeterde twee keer het wereldrecord indoor, eerst ging hij over 6,17 meter en daarna nog eens over 6,18 meter. Ook in openlucht zette de Zweed een wereldrecord neer: 6,15 meter.

"Ik ga een beetje valsspelen, want ik ga voor een figuur kiezen: polsstokspringer Mondo Duplantis", zegt Kris Meertens. "Het is moeilijk om er echt specifiek één moment uit te kiezen bij hem."

"Het is een keiharde strijd tijdens de wedstrijd, maar daarna is het elkaar aanmoedigen. Dat is mooi om te zien."

"Want er komt altijd nieuw talent. Van Duplantis moet je houden, zelfs in deze donkere tijden heeft hij warmte gebracht. Niet alleen door zijn prestaties, maar ook door zijn jeugdigheid en vriendschap tegenover de andere atleten."

"Polsstokspringen is een spectaculaire discipline"

"Duplantis geeft een geweldige boost aan de internationale atletiek", gaat Kris Meertens voort. "Na Usain Bolt kwam vaak de vraag: "Is er leven na Bolt?""

"Natuurlijk is er leven na Bolt, want figuren als Duplantis staan op. Hij is ook nog maar 21 dus we gaan nog jaren van hem kunnen genieten."

"Hij gaat niet helemaal in de voetsporen van Bolt treden, want het is natuurlijk een andere discipline. We kunnen ons beter vereenzelvigen met Usain Bolt, omdat we ons meer kunnen voorstellen bij lopen. Maar polsstokspringen is echt spectaculair."



"Het is onwaarschijnlijk over welke hoogte hij kan springen. Over een giraf en dan nog een kop extra. Het is een heel moeilijke discipline. Je hebt er kracht, lenigheid, techniek en snelheid voor nodig. Het is echt fascinerend."