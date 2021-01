Pakjestijd: Aster schenkt Imke de "memorabele titelviering van Liverpool"

Pakjestijd: Aster Nzeyimana geeft een cadeautje aan Imke Courtois

"Viering zonder fans gaf het juist nog extra cachet"

Op 25 juni pakte Liverpool voor het eerst in 30 jaar nog eens de landstitel. De Reds hadden dus heel lang moeten wachten op een nieuwe Premier League-titel, maar moesten dat wel in mineur vieren. In volle coronacrisis waren fans immers niet toegelaten in het stadion.

"Dat geeft het nog wat extra cachet", vindt Aster Nzeyimana. "Net door de omstandigheden denk ik dat het me nog langer zal bijblijven. Ik vond dat ze er toch iets moois van hebben gemaakt."

"De titel van Liverpool was eigenlijk al 10 weken zeker. Nog voor de lockdown was er de discussie of ze gewoon de titel aan Liverpool gingen geven. Het was wat dat betreft een beetje een anticlimax."