Missie wereldtitel: deze 4 favorieten gaan de strijd aan met Van den Bergh

In het befaamde Alexandra Palace in London is dinsdag het WK darts van start gegaan. Dimitri Van den Bergh behoort tot een select groepje van topfavorieten voor de meest prestigieuze titel in het darts. Met wie moet onze landgenoot de strijd aangaan voor eindwinst? Ons oog valt op deze 4 namen.

1. De nummer 1 van de wereld: Michael van Gerwen

Ook dit jaar kan er niet naast de onvermijdelijke Michael van Gerwen gekeken worden. De Nederlander is al jaren de nummer 1 van de wereld in het darts, werd in 2014, 2017 en 2019 wereldkampioen en moet in het aantal gewonnen majors (37) enkel de legendarische Phil Taylor (81) laten voorgaan. In 2020 sputterde "The Green Machine" echter voor het eerst. Na de verloren WK-finale in januari en zijn matige prestaties na de coronapauze won hij dit seizoen slechts 2 majors, al lijkt hij met zijn zege op de laatste major van het seizoen, de Players Championship Finals eind november, wel net op tijd de hoogvorm te pakken te hebben. Als Van Gerwen voor de vierde maal in zijn carrière wereldkampioen wilt worden, dan zal hij wel voorbij onze Dimitri Van den Bergh moeten. De twee zitten in dezelfde tabelkwart en kunnen elkaar in de kwartfinale treffen in een ware veldslag tussen de Lage Landen.

Michael van Gerwen is een zwaargewicht in de dartswereld.

2. De kleurrijke slang: Peter Wright

Ook titelverdediger Peter Wright heeft uiteraard zijn plaats in dit lijstje. De 50-jarige Wright bekroonde begin dit jaar zijn carrière met de wereldtitel (als oudste speler ooit) en heeft sindsdien de winning mood te pakken. De carrière van Wright is, net als zijn haarkleur, erg kleurrijk. De darter kende veel ups en downs. Zo besloot hij in 1995 te stoppen met de sport, maar op aanraden van zijn vrouw nam "Snakebite" 10 jaar later de pijltjes weer in de hand. Wright werd dit jaar bovendien goede maatjes met Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot logeerde bij de Schot tijdens de lockdown en stak er naar eigen zeggen veel van op. De twee zitten op dit WK elk in een andere tabelhelft en kunnen elkaar dus pas in de finale treffen.

In welke vorm en met welke haarkleur Wright speelt, blijft voorlopig een vraagteken.

3. De ex-rugbyspeler: Gerwyn Price

Gerwyn Price is de vreemde eend in de bijt. De 35-jarige Welshman baande zich de afgelopen jaren een weg naar de top, nadat hij afscheid had genomen van zijn professionele rugbycarrière. Price won dit jaar de World Grand Prix en de World Series of Darts Finals. Ook bezorgde hij Wales de eerste wereldtitel ooit op de World Cup of Darts, samen met Jonny Clayton. Voor de geblokte dartsspeler het mooiste moment uit zijn carrière. Price heeft een haat-liefdeverhouding met het publiek, omdat de Welshman met zijn excentrieke manier van vieren wel vaker bij zijn tegenstanders het bloed van onder de nagels haalt. "The Iceman" hoeft echter geen publiek te vrezen in Londen, want vanaf woensdag zijn er geen toeschouwers meer welkom in de zaal.

Gerwyn Price wisselde de rugbybal in voor 3 pijltjes.

4. Portugese "Special One": José de Sousa

De laatste in het rijtje is dé revelatie van het voorbije dartsseizoen en luistert naar de welluidende naam José Augusto Oliveira de Sousa. De 46-jarige Portugees speelt nog maar ruim een jaar mee op het hoogste niveau, maar sindsdien gaat het razend hard. In oktober van dit jaar won De Sousa de European Darts Grand Prix, waar hij in de finale Michael van Gerwen versloeg, en vorige maand stuntte hij door als debutant op een major meteen de Grand Slam of Darts te winnen. De nummer 14 van de wereld, een ex-schrijnwerker, staat nu al bekend om zijn vele 180-worpen, zijn opvallende rekenfoutjes en soms bijzondere manier van uitgooien. Hij deelt dan ook niet zomaar de bijnaam "The Special One" met zijn landgenoot José Mourinho.

"The Special One" hoopt ook te kunnen toveren op het WK in Londen.

Dimitri Van den Bergh begint dit jaar aan zijn WK als een van de favorieten. De 26-jarige landgenoot brak in 2020 volledig door, met onder andere de titel op het prestigieuze World Matchplay-toernooi en als eerste Belg ooit een plaatsje in de top 10 van de wereld. Van den Bergh moet in Londen niet aantreden in de 1e ronde op het WK. De Belg opent volgende week dinsdag (22 december) zijn toernooi in het Alexandra Palace. De wedstrijden worden niet live uitgezonden, Sporza houdt u op de hoogte van de belangrijkste uitslagen.