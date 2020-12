Michel Wuyts: "Sluit niet uit dat Pidcock grote rivaal voor Evenepoel wordt in grote rondes"

"Pidcock zal ten vroegste in 2022 een grote ronde rijden"

"Laat me wel wezen, Remco Evenepoel staat op dit moment al veel verder dan Tom Pidcock. Evenepoel (20) ligt een aantal mijlen voorop. Hij heeft de beloften overgeslagen en rijdt al een jaar bij de profs, Pidcock (21) wordt pas in maart prof bij Team Ineos."

Wim De Coninck stak zijn bewondering voor Tom Pidcock - winnaar van de cross in Gavere - niet onder stoelen of banken. De Brit schittert zowel op de weg als in het veld en op de mountainbike.

"Dat Pidcock naar Ineos trekt, is ook niet de makkelijkste weg. Het krioelt daar van mannen van het grote kaliber: Bernal, Thomas, Carapaz, etc. Al heeft Pidcock wel het grote voordeel dat hij Brits is. Ik neem aan dat hij wel kansen zal krijgen, want hij is een geboren kopman. Hij zal niet getekend hebben als ze hem niet een aantal zaken beloofd hebben."

"In 2021 zal hij wel nog geen grote ronde rijden. Dat is ten vroegste voor 2022. Hij zal wellicht wel aantreden in kleinere rittenkoersen en zal dan de Ardennenklassiekers rijden."