Michel Wuyts kijkt uit naar Namen: "Eerste cross met alle hoofdrolspelers"

"Het wordt razend interessant in Namen"

Wie wint zondag de veldrit in Namen? Na afgelopen weekend blijkt dat moeilijk te voorspellen. "De dimensie in de cross is op een week tijd in een klap 10% hoger geworden", vindt Michel Wuyts.

"In Namen, misschien de zwaarste cross van allemaal, zijn er denk ik 5 favorieten: Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Wout van Aert, Toon Aerts en Eli Iserbyt. Dat maakt het razend interessant."

"Ik kan eigenlijk niet wachten om in Namen commentaar te geven op de cross. Het wordt misschien wel de meest aantrekkelijke confrontatie. Er moet altijd een begin zijn en dat begin is hier. Nu zullen voor het eerst alle hoofdrolspelers samen in een wedstrijd starten."