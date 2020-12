Levenswijsheid met Louis Van Gaal: "Sorry, ik heb meestal gelijk"

Louis Van Gaal heeft in zijn leven al heel wat verrassende uitspraken gedaan. De Nederlander deelt nu ook zijn levenswijsheid met de jonge generatie Nederlanders. Van Gaal is ervan overtuigd dat je geloof moet hebben in jouw mening en in jezelf.

"Als het blijkt dat je het bij het verkeerde eind hebt, moet je zo groots zijn om dat toe te geven", predikt Van Gaal. "Dat is heel moeilijk om toe te geven. Tegen mij zeggen ze dat ik dat niet kan, maar sorry, ik heb meestal gelijk."

"Het is een grapje", stelt Van Gaal de kinderen gerust. Toch is Filip Joos niet zeker of ze op hun gemak zitten. "Volgens mij hebben er 4 in hun broek geplast", grapt Joos. "Zijn humor en uitstraling zijn gewoon schitterend", voegt Wesley Sonck toe.