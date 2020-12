Japanse bevolking blijft sceptisch, maar: "In geen enkel geval Spelen annuleren"

Financiële gevolgen

Een annulering of nieuwe verplaatsing zou voor Japan een nieuwe financiële catastrofe kunnen betekenen. De organisatie liet eerder al weten dat het uitstel van de Olympische Spelen hen als gevolg van de wereldwijde coronacrisis al minstens 267 miljard yen (2,1 miljard euro) extra zal kosten. Dat brengt het totale kostenplaatje op ongeveer 13 miljard euro.

Intussen gaan de voorbereidingen voor de Spelen komende zomer gewoon door. De organisatoren bevestigden dat de olympische fakkeltocht in maart zal starten in Fukushima. 121 dagen later (23 juli) moet de olympische fakkel dan aangestoken worden in het olympisch stadion in de hoofdstad Tokio.