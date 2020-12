Janice Cayman helpt Lyon naar achtste finales Champions League

Met een 3-2-overwinning in de heenwedstrijd had Lyon niet veel marge in de knock-outfase van de Champions League, maar dat bezorgde de Franse vrouwen geen druk.

Dzsenifer Marozsan gaf Lyon, de titelverdediger in de Champions League, na 20 minuten al wat meer ademruimte. Toch duurde het nog lang voor de overwinning definitief over de streep was. Melvine Malard en invaller Janice Cayman gaven het ticket voor de volgende ronde wat meer glans.

Cayman mag zich opmaken voor de achtste finales van het kampioenenbal, die in maart op het programma staan. Pas in februari kennen ze hun volgende tegenstander.