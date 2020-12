Jan Vertonghen: "Als Brazilië of Frankrijk 1 tegenstander wil ontwijken, dan is het België"

Jan Vertonghen maakte 1 EK en 2 WK's mee en scoorde zowel in 2014 in Brazilië als in 2018 in Rusland. Met 123 interlands is hij recordhouder bij de Rode Duivels, hij was ook de eerste Belg met 100 interlands achter zijn naam.

"Ik heb in mijn carrière nooit veel prijzen of trofeeën gewonnen. En voor mij was die 100e interland echt een prijs. Ik hoop dat Axel, Toby en Eden dat ook zo zien als een trofee. Dat wil ik ook uitstralen naar de volgende generatie."

Zijn collega's bij de Rode Duivels jennen Vertonghen vaak. "Ze lachen ook wat met mij: "Hoeveel interlands nog, Jan. Hoe lang ga je nog door?" Ik zeg altijd dat ze me moeten buitensjotten. Ik maak er wat grapjes over, maar ik ben er echt heel trots op."