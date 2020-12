Gaat trainingsbeest in Wout van Aert te stevig tekeer? "Geen paniek", zegt zijn coach

"Na 1 week rust kan je snel een groot deel van je vorm verliezen"

Op Strava, een applicatie waarmee sportprestaties kunnen worden bijgehouden en vergeleken via GPS-gegevens, zien we dat het gros van de profs momenteel trainingen van gemiddeld 120 kilometer afwerkt. Nu eens 100, dan weer 140 kilometer.

"Lange trainingstochten moeten basisconditie in februari ten goede komen"

"En net daarom is het van groot belang om nu goede en lange trainingstochten te plannen die de basisconditie, straks in februari, ten goede moeten komen."

"Na het WK in Oostende is het heus niet meer zo lang vooraleer het openingsweekend op de weg eraan komt." Op 27 februari is de Omloop Het Nieuwsblad.

Het grote doel, eind januari voor een vierde keer wereldkampioen worden in Oostende, moet zijn trainer ingepast krijgen tussen die andere grote ambities voor het wegseizoen in het voorjaar.

"Vergeet het om halfhalf aan het veldritseizoen te beginnen"

"Want vergeet het maar om daar halfhalf aan te beginnen. Daarvoor is het niveau de laatste jaren te fel gestegen."

"En toch is dat niet zo onlogisch", zegt Lamberts. "Wout wilde 3 weken geleden opnieuw het veld induiken (in Kortrijk) en dan moet je toch al over een goede conditie beschikken."

Mocht Van Aert niet crossen, dan zou hij, net als alle andere renners, nu minder trainen en een normale opbouw kennen. Hetgeen hij nu in Spanje verzet, doen de andere jongens normaliter op trainingskamp in januari.

"Vergeet niet dat Wout mentaal bijzonder sterk is"

Vorige zaterdag, na afloop van de Scheldecross in Antwerpen, zei Adrie van der Poel dat Van Aert eigenlijk in Antwerpen en Gavere had moeten crossen in plaats van in Spanje te trainen. Zo had hij de technische tekortkomingen sneller kunnen wegwerken.

Lamberts: "Ik kan Adrie uiteraard geen ongelijk geven. Dat Wout technisch nog kan verbeteren, hebben we, vooral in Boom, met z’n allen kunnen vaststellen."

"Maar tegelijk moet je ook het vizier richten op het voorjaar. Daarvoor is de basisconditie veel te belangrijk, anders bestaat het risico dat je het einde van Parijs-Roubaix niet haalt. Daarom is het nu puzzelen om genoeg lange trainingen tussen de veldritten te plannen."

"Vergeet niet dat Wout mentaal bijzonder sterk is. Hoe vaak hebben we hem na een cross of andere wedstrijd niet zien neervallen op de grond, met de rug tegen de nadarhekken?"

"Net omdat hij als geen ander zo diep kan gaan en door die mentale muur kan gaan. Vaak doet hij op training meer dan ik vraag, hoor! Dus geen paniek: hij kan die trainingsvolumes aan."