Dimitri Van den Bergh: "Kan zeker WK winnen, anders hoef je niet mee te doen"

Dimitri Van den Bergh beleeft een boerenjaar in het darts. Enkele weken geleden stond hij nog in de halve finale van de Grand Slam of Darts, een absoluut toptoernooi.

Vader Van den Bergh: "Denk al langer dat hij potentiële wereldkampioen is"

In normale omstandigheden traint Van den Bergh bij zijn vader thuis in Merksem. Chris Van den Bergh schat zijn zoon dan ook hoog in. "Mij hebben ze verteld dat een darter pas tussen de 30 en 35 jaar op zijn piek komt, dus hebben we nog een paar jaar om iedereen te verbazen."

"Ik denk dat hij binnenkort een zware klant wordt", vertelt papa Chris. "Dat is hij nu ook al, want ik denk dat een paar tegenstanders schrik hebben. Maar hij gaat nog verbeteren. Hij is voor mij al langer een potentiële wereldkampioen."