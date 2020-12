Consensus in Extra Time: "Goed Antwerp en goed Club gaan door in Europa"

In de studio van Extra Time werd gisteren nagekaart over de afgelopen voetbalweek. Frank Raes en zijn gasten schatten de Europese kansen van de Belgische ploegen in, haalden de loftrompet boven voor OHL-spits Thomas Henry en bespraken racisme in het voetbal.

Club Brugge en Antwerp hoopten op een haalbare loting in de Europa League. Met Dynamo Kiev en Glasgow Rangers als repectievelijke tegenstanders kregen ze die ook volgens de analisten. "Kiev is absoluut een counterploeg", opent Gert Verheyen. "Het is een vervelende tegenstander om tegen te spelen. Zenit heeft individueel meer kwaliteiten, maar Kiev is een geheel. Qua speelstijl te vergelijken met Lazio." Antwerp neemt het op tegen Glasgow Rangers, dat in de groepsfase 2 keer Standard versloeg. Filip Joos ziet een ploeg met kwaliteiten, maar is niet onder de indruk: "Toch vroeg je je telkens af hoe ze wonnen van Standard." "Ik ben niet ovderdonderd", voegt Wesley Sonck toe. "Een goed Antwerp en een goed Club Brugge gaan door in de Europa League."

Verheyen: "Henry speelde maar 3 matchen zonder assist of goal"

Thomas Henry scoorde dit weekend een hattrick tegen KV Kortrijk. De spits van OHL maakte indruk op Gert Verheyen, die een opmerkelijke statistiek bovenhaalde. "Hij heeft maar 3 wedstrijden gespeeld waarin hij geen goal maakte of een assist gaf dit jaar." Henry was vorig jaar topschutter in 1B. "Hij scoort er nu 3, maar vorig jaar maar 1 per wedstrijd. Ik vind het veel waardevoller wanneer je er elke week een maakt, dan wanneer je er 3 maakt en daarna 4 weken niet scoort."

Ik vind het veel waardevoller wanneer je er elke week een maakt, dan wanneer je er 3 maakt en daarna 4 weken niet scoort. Gert Verheyen

"Het is nog straffer als je weet dat hij vroeger op het middenveld speelde", meent Verheyen. Frank Raes duikte de archieven in om de sportieve ouders van Henry in de kijker te zetten. Zo was zijn vader olympisch kampioen in het schermen met het Franse nationale team.

Joos: "Tom Turesson draait zich om in zijn graf"

Ook de racistische tweet aan het adres van Faris Haroun passeerde de revue in de studio. Een supporter van Club Brugge spuwde zijn gal op sociale media onder de schuilnaam Tom Turesson, de reeds overleden ex-speler van Club. "De tweet doet vermoeden dat hij niet door de tackle racist geworden is", opent Joos. "Met zo'n uitlating wordt Tom Turisson ook nog eens geschoffeerd. Hij draait zich om in zijn graf."

"Aanbod voor Nilis was echt te laag, ze wisten dat hij het niet zou doen"

Luc Nillis mocht bij Anderlecht op proefperiode om de nieuwe spitsencoach te worden, maar daar bleek geen budget voor te zijn. "Dat is toch vreemd. Als je hem laat komen en na 2 weken moet zeggen dat er geen geld is, is dat pijnlijk", weet Franky Van der Elst. "Het lijkt er meer op dat het bod een soort verpakking was. Ze wisten bij Anderlecht dat hij het niet zou doen", gaat Joos verder, die twijfelt aan de match met de filosofie van Kompany. "Misschien schrokken ze bij Anderlecht, want Nillis is iemand die op intuïtie voetbalde en daar superieur in was. Ik denk dat de club evolueert naar een werking op basis van data."

Uitsmijter: ouderwets prekende Van Gaal