Blessure Neymar valt erg goed mee: "Mogelijk zondag weer in actie"

Afgelopen weekend werd Neymar in het competitieduel tegen Olympique Lyon door zijn landgenoot Thiago Mendes stevig geraakt. De defensieve middenvelder kreeg een rode kaart en Neymar moest even later met tranen in de ogen het veld verlaten.

Toch valt de schade erg goed mee, dat liet zijn coach Thomas Tuchel tijdens de persconferentie weten. "Het is niet onmogelijk dat Neymar zondag alweer zal spelen. Woensdag ondergaat hij nog een onderzoek en dan weten we of hij fit raakt."

De wedstrijd van komende zondag is in elk geval een hele belangrijke voor PSG. De Franse kampioen gaat dan op bezoek bij leider Lille. Woensdagavond komen de Parijzenaars ook thuis nog in actie tegen laagvlieger Lorient