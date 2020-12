In Sporza Thuismatch blikt Ruben Van Gucht terug op het bizarre sportjaar 2020 met topsporters. In de eerste aflevering is Jan Vertonghen te gast. De Rode Duivel praat over een moeilijk jaar, zijn transfer naar Benfica, de Rode Duivels, Jan Mourinho en z'n fysieke problemen na een klap tegen z'n hoofd.