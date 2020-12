Stef Wijnants: "Zwart weekend voor nummer laatst STVV"

De 2 Limburgse eersteklassers verloren het voorbije voetbalweekend en dat heeft gevolgen in de stand: Genk is na de 1-0 op Anderlecht zijn koppositie kwijt, STVV zakte na de 1-2 thuis tegen Charleroi naar de laatste plaats. Stef Wijnants spreekt in zijn analyse op Radio 2 Limburg van een zwart weekend voor STVV, voor Genk gaat dat niet op.

"Genk? Een verliesmatch helpt soms meer dan een zoveelste winstmatch"

Genk heeftde voorbije weken een clubrecord laten optekenen door 7 keer op een rij te winnen. Dan weet je dat elke match verder de nederlaag dichterbij komt. Genk speelde elke week beter met het summum vorige week toen Antwerp met 4-2 verslagen werd. Dat was een prestatie die af was, die eigenlijk nog moeilijk beter kon. Dat er dan een mindere match tussen zit, betekent geen man overboord. Laat me het positieve uit deze nederlaag uithalen. Stel dat Genk nu vrijdag ook nog had gewonnen, dan was de kans toch groot dat je in een soort van onoverwinnelijkheid komt, dat je je stilaan onaantastbaar voelt. Bijvoorbeeld een speler als Bongonda verklaarde al eerder dat hij niemand beter zag in onze competitie dan hijzelf, dat hij klaar was om Rode Duivel te worden. Dan begin je toch wat te zweven. Na deze nederlaag hoeft de coach niet veel te zeggen. Een echte wake-upcall is het niet, maar zo weet iedereen dat je altijd en overal scherp moet zijn. Een verliesmatch helpt soms meer dan een zoveelste winstmatch.”

"STVV toont schrijnend gebrek aan kwaliteit"

Bij STVV staan ze heel ver van zo’n gedachtengang. Na een nieuwe nederlaag is de ploeg afgegleden naar de laatste plaats in het klassement. De nieuwe trainer Peter Maes heeft nog niet voor een shockeffect kunnen zorgen. Ik moet zeggen dat de prestatie van de ploeg iedereen zorgen baart. Ik heb de hele wedstrijd tegen Charleroi nooit het gevoel gehad dat STVV iets kon halen. Ik heb het al vaak over een gebrek aan kwaliteit gehad en dat was nu echt schrijnend. Achteraf spraken ze van goede wil en inzet. Dat wordt natuurlijk vaak gebruikt om het niet te hebben over de mankementen. En het moet gezegd: deze spelersgroep wil wel, ze toont energie, ze laat zien dat het vooruit wil. Maar dat is onvoldoende. Dat heeft Peter Maes nu al gezien. Het technisch vermogen van zijn jongens is op kapitein De Ridder na beperkt. Dat zie je bijvoorbeeld in de passing. Die is vaak veel te onzuiver. Daardoor kom je ook niet tot kansen, laat staan tot goals.

Ik hoop voor STVV dat deze match het dieptepunt was. Het is nu echt 5 voor 12 om niet blijvend in het degradatiemoeras verstrikt te raken. We zijn nog niet halfweg de competitie. Maes heeft dus nog tijd om iedereen die de kantjes ervan afloopt aan de kant te zetten en enkel verder te gaan met jongens die naar STVV-normen de borst willen natmaken. En dan valt het te hopen dat de Japanse bazen hun eigen falen, hun eigen onkunde gaan inzien. Dat ze beseffen dat de transfers die ze het voorbije 1,5 jaar gedaan hebben geen meerwaarde hebben. Met andere woorden: dat ze dat gaan rechtzetten in de winterstop, want als de competitie na nieuwjaar hervat zijn er nog 15 matchen te spelen. Er zijn nog veel punten te verdienen. Dus met transfers op sleutelposities kan je de situatie nog keren. Maar ik wil Maes nu al oproepen om niet tevreden te zijn met een zoveelste exotische vogel die nog nooit in Europa heeft gespeeld en die tijd nodig heeft om zich aan te passen. Nee, het moeten spelers zijn die dadelijk inzetbaar zijn. En die de ploeg naar de beoogde 16e plaats zullen brengen. Daar gaat het over. Niet meer niet minder.

