Scherpe Steven Defour: "Iedereen moet in spiegel kijken, talent is niet genoeg"

"Het was een zeer pijnlijke avond", windt Steven Defour er geen doekjes om. "We krijgen die rode kaart, maar dat was niet voor het eerst dit seizoen."

"Op dat moment staan we wel 1-0 voor, dan moet je gewoon een beetje harder werken. We kunnen de wedstrijdsituatie gewoon niet onder controle krijgen. Dat gebeurde ook al in andere matchen."

"Ervaring is één ding, maar mentaliteit speelt ook een rol. Als je een 1-0-voorsprong hebt in een heel belangrijke wedstrijd, dan moet je ballen hebben. Of je nu 18 jaar bent of 35 jaar."