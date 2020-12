Riccardo Ricco levenslang geschorst na nieuwe dopingovertreding

Riccardo Ricco liep in 2008 een eerste keer tegen de dopinglamp in de Ronde van Frankrijk. De Italiaanse wielrenner testte positief op CERA, een synthetische variant van EPO.

In 2011 belandde hij in het ziekenhuis nadat een bloedtransfusie, die hij zelf had uitgevoerd, was misgelopen. De Internationale Wielerunie zette Ricco 12 jaar langs de kant, tot 2024.

Maar de Italiaan, die in 2007 en 2008 drie ritten won in de Giro, had zijn lesje nog niet geleerd. Hij werd door het Italiaanse antidopingagentschap schuldig bevonden voor illegale handel in verboden middelen. De Italiaan is nu levenslang geschorst en krijgt ook een boete van 4.000 euro.