Pro League stelt beslissing over formule met 18 clubs in 1A uit

Het was de bedoeling om in het seizoen 2022-2023 terug te keren naar 16 teams in 1A, waardoor er volgend seizoen dus 3 dalers zouden zijn.

Maar door de coronacrisis zou de financiële impact voor die 3 degradanten desastreus kunnen zijn en dus is er een voorstel gelanceerd om de formule met 18 teams nog een extra jaar te handhaven.

Na een lange dag vergaderen op de laatste Algemene Vergadering van het jaar is de Pro League nog niet tot een akkoord gekomen. "We hebben iets meer tijd nodig voor reflectie en overleg", zei CEO Pierre François achteraf. Op de volgende vergadering op 18 januari wordt de knoop doorgehakt.

Ook over de integratie van belofteteams in 1B - naar het voorbeeld van Club NXT - en de hogere nationale reeksen in het amatuervoetbal is nog geen akkoord.

"We zitten al redelijk ver in onze discussie", zei François. "Maar er is nog onduidelijkheid over de amateurcompetitie. Als die toch niet kan herstarten in februari, krijgen we waarschijnlijk een blanco seizoen. En dan komen er geen plekjes vrij voor belofteteams."