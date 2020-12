Keepersprobleem bij Antwerp? Ivan Leko: "Beiranvand was een slechte keuze"

"Nooit goed om twee eerste keepers te hebben"

Op de persconferentie na de 0-2-nederlaag tegen Club Brugge was Antwerp-trainer Ivan Leko allerminst een tevreden man, maar hij legde de schuld ook deels bij zichzelf.

“Het was een risico om Beiranvand in doel te laten starten. Dat was mijn beslissing, maar het was een slechte keuze. Dat heeft iedereen gezien.”

“Ik zei vooraf dat we twee eerste doelmannen hadden: Jean Butez en Alireza Beiranvand. De ene (Butez, red) speelde heel goed, we gokten dat de andere

(Beiranvand, red) top zou zijn, maar dat was hij niet.”

Ivan Leko is dus niet mild voor Beiranvand. Wil dat nu al zeggen dat Jean Butez tijdens de midweekspeeldag tegen Zulte Waregem opnieuw in doel zal staan?