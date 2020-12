KBVB stelt voor: "Versnelde opleiding om elitescheidsrechter te worden"

"Dit project is geen primeur. In navolging van onze buurlanden, Nederland, Frankrijk en Engeland heeft de KBVB beslist om voormalige profvoetballers de mogelijkheid te bieden een versnelde opleiding te volgen met als doel elitescheidsrechter te worden."

"We moeten vaststellen dat het aantal elitescheidsrechters nog te beperkt is. Op verzoek van de Pro League heeft het PRD van de KBVB daarom een strategisch plan ontwikkeld om het aantal elitescheidsrechters snel te verhogen", klinkt het in een persbericht.

Meer informatie over de versnelde opleiding

"Als alles goed gaat, bedraagt de opleidingstijd van een scheidsrechter zeven jaar om het profniveau te bereiken, terwijl de versnelde opleiding dit leerproces tot drie jaar kan terugbrengen", legt de KBVB uit.

"De uitstekende fysieke conditie en spelinzicht geeft ex-profspelers een voorsprong op andere beginnende scheidsrechters, maar dat betekent allerminst dat ze essentiële stappen in de opleiding kunnen overslaan."

"Deze toekomstige scheidsrechters zullen moeten starten met het volgen van de beginnerscursus en slagen voor het examen over de spelregels. Aan het einde van hun eerste jaar is het de bedoeling dat ze al scheidsrechter zijn op het hoogste regionale amateurniveau."

"Als ze hun doelstellingen bereiken, zullen deze scheidsrechters worden bevorderd en zullen zij in hun tweede jaar in de nationale amateurafdelingen actief zijn."

"In het derde jaar, en als alles goed is verlopen het jaar voordien, zullen ze in staat zijn om in de hoogste amateurafdeling wedstrijden te leiden. Het uiteindelijke doel is dat deze scheidsrechters vanaf het vierde jaar kunnen worden aangeduid voor wedstrijden uit het profvoetbal."

"Net zoals alle andere scheidsrechters, zullen ook zij deelnemen aan fysieke en theoretische trainingen. Verder is het belangrijk om te verduidelijken dat zij gedurende hun gehele opleiding intensief zullen worden gecoacht en opgevolgd. En zij zullen even streng beoordeeld worden. De kwaliteit blijft nog altijd het doorslaggevende criterium."