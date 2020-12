Kamercommissie keurt vergoedingsvoorstel voor vrijwilligers in sportclubs goed

Dankzij het statuut van verenigingswerk konden sportclubs de voorbije twee jaar hun trainers en scheidsrechters tot 6.000 euro per jaar vergoeden.

Het Grondwettelijk Hof vond die regeling discriminerend en vernietigde het vergoedingsstelsel.

"Want anders worden verenigingswerkers vrijgesteld van fiscale en sociale bijdragen, terwijl dat niet geldt voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst met dezelfde beroepsactiviteit", oordeelde het Hof.

Sportclubs stonden op hun achterste poten en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke heeft in de Kamercommissie Sociale Zaken de goedkeuring gekregen voor een wetsvoorstel. Donderdag volgt nog een stemming in de plenaire vergadering.

Verenigingswerkers van een sportclub kunnen tot jaarlijks maximaal 6.340 euro vergoed worden. Het gaat om maximaal 50 gepresteerde uren op maandbasis. De clubs betalen een solidariteitsheffing van 10% en de verenigingswerkers betalen op deze inkomsten een belasting van 10%.



De nieuwe regeling gaat voor het einde van dit jaar in. "Sportclubs kunnen alle mensen die zich inzetten en waar ze op rekenen, op een transparante en correcte manier blijven vergoeden."

"Dat is niet alleen belangrijk voor die verenigingswerkers, want zij verdienen dat financieel duwtje in de rug. Het is ook gewoon belangrijk voor de toekomst van de clubs zelf."