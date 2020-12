Kamercommissie keurt vergoedingsvoorstel voor verenigingswerkers in sportclubs goed

"Dat is niet alleen belangrijk voor die verenigingswerkers, want zij verdienen dat financieel duwtje in de rug. Het is ook gewoon belangrijk voor de toekomst van de clubs zelf."

Sportclubs stonden op hun achterste poten en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke heeft in de Kamercommissie Sociale Zaken de goedkeuring gekregen voor een wetsvoorstel. Donderdag volgt nog een stemming in de plenaire vergadering.

VSF: "De Wetstraat had ook kunnen afstappen in de Dorpstraat: dit is een schot over de tribunes"

Het goedgekeurde voorstel is een doorn in het oog van de Vlaamse Sportfederatie (VSF). "We zijn hier absoluut niet blij mee", zegt voorzitter Koen Umans.

"Het is bijzonder jammer dat onze alarmkreet niet gehoord is. We werden de voorbije dagen bedolven onder de oproepen van mensen op het terrein. Zij begrijpen niet dat men de specificiteit van de sport niet opgepikt heeft in deze oefening."

De VSF vreest de financiële gevolgen en een verminderd engagement van vrijwilligers in de sector. "Vergeet ook de administratieve belasting niet. We gaan naar een systeem met veel verplichtingen en dat kan demotiverend werken."

"De regelgeving gaat voorbij aan de realiteit van het terrein. Wat er nu ligt, is een schot over de tribunes. De doelstellingen worden niet bereikt."

"Een jeugdtrainer gaat niet in concurrentie met Hein Vanhaezebrouck of Vincent Kompany. Het is een totaal andere wereld. De Wetstraat had ook kunnen afstappen in de Dorpstraat en men had kunnen luisteren wat het terrein zegt."