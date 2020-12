Joos: "Is Noa Lang het bewijs dat Ajax zou domineren in BeNe-League?"

Ook Franky Van der Elst haalde de loftrompet boven. "Noa Lang wil altijd meevoetballen. Hij is altijd in beweging en wil zich tonen."

"Je ziet aan alles dat hij een actie geeft", zegt ex-aanvaller Wesley Sonck. "Hij voelt het spel aan en heeft een geweldige techniek. Hij heeft branie, zoals ze in Nederland zeggen."

Club Brugge heeft met een statement tegen Antwerp de koppositie in de Jupiler Pro League veroverd. Op het middenveld kon Mats Rits het panel van Extra Time bekoren, maar vooral Noa Lang maakte indruk.

Dat Ajax het zich kan permitteren om Lang zomaar naar de Belgische competitie te laten gaan, roept vraagtekens op over de weelde in de Nederlandse competitie.

"Is dat het bewijs dat Ajax ver boven iedereen zou zitten, als er een BeNe-League zou komen?", vraagt Filip Joos zich af. "Ze laten hem per slot van rekening naar de nummer 1 in België gaan."

"Daar moeten we voorzichtig mee zijn", aldus Sonck. "Ajax staat al zoveel jaar aan de Nederlandse top. Twee jaar geleden stonden ze bijna in de finale van de Champions League. Dat kunnen we niet meer met de Belgische ploegen."