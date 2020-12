Hanne Verbruggen na olympische marathon-limiet: "Vizier nu op Belgisch record"

Hanne Verbruggen (27) verraste vorige week door in de marathon van Valencia een olympisch ticket te pakken. Met een tijd van 2u29’14" liep ze 16 seconden sneller dan de limiet voor Tokio, eveneens een verpulvering van haar persoonlijk record. Opmerkelijk, want Verbruggen begon pas 5 jaar geleden met atletiek. Sporza zocht haar op.

"Ik droomde er als kind al van om naar de Spelen te gaan"

De marathon in Valencia was pas haar 3e marathon ooit, maar Hanne Verbruggen wist zich al meteen te plaatsen voor de Spelen van Tokio in 2021. "Het besef is er nog niet helemaal, het lijkt wel een droom", zegt Verbruggen aan Sporza. "Dit nemen ze mij nooit meer af. Ik zei als kind al dat ik ooit eens naar de Spelen wou gaan, maar ik had geen idee in welke sport dat dan zou zijn."

Hanne Verbruggen is een ruwe diamant. Frans Mattens - Coach Hanne Verbruggen

Het werd dus atletiek. De prestatie van Verbruggen is opvallend, want ze is nog maar 5 jaar bezig met haar sport. De 27-jarige Verbruggen stond zelfs nog nooit op een EK of een WK, maar gaat wel al naar de Olympische Spelen.

"Toen ik met atletiek begon, zei mijn trainer meteen dat de marathon misschien iets voor mij kon zijn. Ik keek toen enorm op naar Louise Carton, maar ik dacht dat ik nooit zo goed zou kunnen worden. 42 kilometer is echt ver hé, maar kijk het is gelukt."

"Hanne beschikt over een portie talent waardoor ik meteen zei dat ze binnen de kortste tijd op de Spelen zou geraken", vertelt haar coach Frans Mattens. "Haar koppigheid en inzet zijn haar sterke punten. Ze is een ruwe diamant die geslepen moet worden en dat gebeurt snel."

Hanne Verbruggen tijdens de marathon in Valencia.

"Deze keer liep ik met snelle carbon-schoenen"

Vorig jaar deed Hanne Verbruggen ook al mee aan de marathon in Valencia. Nu liep ze op ander schoeisel. “Ik heb deze keer met de snelle carbon-schoenen gelopen", aldus Verbruggen. ”Vorig jaar liep ik nog met gewone loopschoenen en ik voelde nu toch een duidelijk verschil. Je wordt als het ware vooruitgestuwd." "Natuurlijk, je kan daar maar een 200-tal kilometer mee lopen. Ze kosten ook 200 euro, dus reken maar uit als je er enkele marathons mee wilt lopen."

"Opnieuw een persoonlijk record lopen in Tokio"

Hanne Verbruggen werd na haar olympische selectie meteen beloond door Atletiek Vlaanderen met een elitecontract. Wat zijn nu haar ambities in Tokio? "Ik zou heel graag daar een nieuw persoonlijk record lopen, maar de omstandigheden daar gaan het lastig maken. Ik kan niet zo goed tegen warmte en ook niet tegen kou. Dus het weer mag graag ertussenin zijn, als dat kan", wenst Verbruggen. "Mijn grote doel heb ik nu al te pakken met die olympische limiet. Dus nu gaat mijn vizier toch voorzichtig naar het Belgische record: 2u23'05". Dan moet ik nog 6 minuten sneller. Volgens mijn trainer is het Belgisch record een haalbaar doel. En wat hij zegt, komt altijd uit."

"Naast het lopen doceer ik natuurwetenschappen aan 11 klassen"

Verbruggen kwam vorige week maandag terug uit Valencia, maar van rusten was geen sprake, want een dag later stond ze alweer voor de klas. Ze geeft natuurwetenschappen in het secundair onderwijs. "Ik heb 11 klassen, dus ik heb nu meer dan 3.000 kopietjes te verbeteren. De leerlingen hadden examens, maar toch kreeg ik wel veel steunberichtjes. Ze leven echt mee." "De combinatie maakt het natuurlijk loodzwaar, maar ik doe het wel supergraag. Ik kan mij geen leven zonder mijn leerlingen en zonder lopen voorstellen."

De combinatie tussen lopen en lesgeven is loodzwaar, maar ik doe het supergraag. Hanne Verbruggen

Hanne Verbruggen heeft veel verbeterwerk.