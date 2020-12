Gezien op speeldag 16: pijnlijke kopduels, strafschopruzie en Odjidja poort ref

Ook op speeldag 16 werden we op de Belgische velden weer getrakteerd op een paar fijne wedstrijden. En hier en daar was er ook iets opvallends te beleven. Zo was er een scheidsrechter/verdediger en werd Lawrence Visser door de benen gespeeld. Op enkele velden werd er - figuurlijk en letterlijk - gebotst.

De rol van een scheidsrechter? Een wedstrijd in goede banen leiden. Maar ook: niet te veel in de weg lopen. En dat is niet altijd even makkelijk. Zo stond Lawrence Visser tijdens Gent-Standard plots voor Odjidja. Die zag dat de snelste weg naar Kums door de benen van de scheidsrechter liep. Gepoort worden, dat is nooit leuk. Al werkte Visser ook wel goed mee. Een andere scheidsrechter die zichzelf niet kon wegtoveren was Alexandre Boucaut. Hij werd zo plots een prima verdediger op de poging tot tegenaanval van Aster Vranckx (KV Mechelen).

Penalty-akkefietje in Anderlecht

Anderlecht won zijn match tegen leider Genk en dus werd er achteraf niet veel over gesproken, maar voor het penaltydoelpunt was er toch even wat discussie. Vlap wou maar al te graag zelf trappen. De Nederlander gaf de bal niet graag af, maar uiteindelijk mocht Nmecha, de eerste op de lijst van trainer Kompany, toch trappen. De coach wou er achteraf niet veel drama over maken. "Vlap was gretig."

Pijnlijke luchtduels in Anderlecht en Brugge

Twee winnende ploegen zitten na afgelopen weekend toch met hoofdpijn: Anderlecht en KV Oostende. Op het veld van Cercle Brugge schreeuwde KVO-speler Tanghe het uit van de pijn na een luchtduel. Na een controle door de clubdokter kon hij wel gewoon tussen de lijnen blijven staan. Ook in Anderlecht-Genk was er een stevig luchtduel. Cullen en Cuesta knalden met hun hoofd tegen elkaar. Cullen kwam er al bij al goed vanaf, Cuesta moest vervangen worden en werd naar het ziekenhuis gebracht. De verdediger bleef er een nachtje ter observatie.

Bij OHL zit de sfeer goed: dollen met de camera