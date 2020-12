Gérard Houllier, ex-coach Frankrijk, PSG, Liverpool en Lyon, is overleden

Houllier was van 1985 tot 1988 coach van PSG, waarmee hij in 1986 de titel pakte. Daarna volgden 6 jaren als assistent van Frankrijk, voor hij bondscoach werd.

Hij miste de kwalificatie voor het WK 1994 na de 1-2 thuis tegen Bulgarije, de enige domper op zijn carrière. Van 1994 tot 1997 volgden de Franse U18 en U20.



Daarna ging het weer richting clubvoetbal met 6 mooie jaren bij Liverpool, bekroond met de UEFA Cup, de FA Cup, de League Cup en de Europese Supercup in 2001. In oktober van dat jaar scheurde hij zijn aortawand, een levensbedreigende situatie, maar Houllier kwam dat te boven.

Van 2005 tot 2007 pakte hij 2 titels bij Lyon. Na een sabbatperiode ging hij in 2010-2011 aan de slag bij Aston Villa, waar hij het einde van het seizoen niet haalde door gezondheidsproblemen. Houllier volgde al lang een behandeling.

Van 2012 tot 2016 was hij sportief directeur van New York Red Bull, sinds 2016 was hij weer extern consultant bij Lyon.

Enkele weken geleden onderging Houllier een nieuwe operatie aan zijn aorta in een Frans ziekenhuis. Volgens de Franse sportkrant was de aimabele Fransman gisteren weer thuisgekomen.

Houllier is de derde grote naam in de Franse voetbalwereld die dit jaar is overleden, na Michel Hidalgo (in maart) en Robert Herbin (in april).

Tijdens de loting vandaag van de Champions League en de Europa League werd er stilgestaan bij zijn overlijden. (rouwbetuigingen op Twitter onder foto)